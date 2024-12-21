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Мирра Андреева и Арина Соболенко обыграли дуэт Паолини/Халеп в рамках WTL-2024

Мирра Андреева и Арина Соболенко обыграли дуэт Паолини/Халеп в рамках WTL-2024
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Российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко из команды Hawks победили итальяно-румынский дуэт Жасмин Паолини/Симона Халеп (Kites) со счётом 6:1 в рамках выставочного турнира World Tennis League — 2024, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Спортсменки провели на корте 21 минуту. Российско-белорусская пара ни разу не подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных при одной двойной ошибке. Их соперницы выиграли один брейк-пойнт, не совершив ни одной двойной ошибки и не сделав ни одного эйса.

Во второй игре противостояния между Hawks и Kites Мирра Андреева встречается с Жасмин Паолини.

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