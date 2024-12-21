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«Буду очень скучать по этому событию». Чжэн Циньвэнь пропустит United Cup

«Буду очень скучать по этому событию». Чжэн Циньвэнь пропустит United Cup
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Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в социальных сетях сообщила, что пропустит United Cup (командный теннисный турнир под эгидой ATP и WTA), который пройдёт с 27 декабря по 5 января в Сиднее и Перте. Спортсменка рассказала, что ей потребуется больше времени на отдых перед сезоном-2025.

«Привет всем! Просто небольшое сообщение о том, что я, к сожалению, не буду участвовать в соревнованиях
United Cup на следующей неделе. После длинного сезона, которым для меня стал 2024 год, мне нужно несколько дополнительных недель отдыха, восстановления и хороших тренировок, чтобы подготовиться к новому сезону. Так здорово провела время на United Cup в январе этого года, и потому буду очень скучать по этому событию. Тем не менее очень рада, что скоро вернусь в Австралию и увижу вас всех в Мельбурне через пару недель!» — написала Циньвэнь в социальных сетях.

Ранее стало известно, что с United Cup снялся британец Джек Дрейпер из-за травмы.

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