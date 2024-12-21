Мирра Андреева обыграла четвёртую ракетку мира Паолини в рамках Мировой теннисной лиги

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в матче одиночного разряда на Мировой теннисной лиге. Она обыграла четвёртую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:4.

Матч продолжался 34 минуты. В рамках встречи Андреева не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из пяти. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В рамках поединка Мировой теннисной лиги — 2024 команда «Хоукс» ведёт у команды «Кайтс» со счётом 12:5. Ранее Андреева и белоруска Арина Соболенко обыграли Паолини и румынку Симону Халеп.