Каспер Рууд и Ник Кирьос обыграли Томпсона и Нагала в матче World Tennis League

Норвежский теннисист Каспер Рууд и австралиец Ник Кирьос обыграли австралийца Джордана Томпсона и представителя Индии Сумита Нагала в парном матче Мировой теннисной лиги — 2024. Итоговый счёт встречи — 6:4.

Матч продолжался 36 минут. В рамках поединка Рууд и Кирьос не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Томпсона и Нагала ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В рамках поединка Мировой теннисной лиги — 2024 команда «Хоукс» ведёт у команды «Кайтс» со счётом 12:16. В матче одиночного разряда Рууд сыграет с Нагалом.