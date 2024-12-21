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Каспер Рууд и Ник Кирьос обыграли Томпсона и Нагала в матче World Tennis League

Каспер Рууд и Ник Кирьос обыграли Томпсона и Нагала в матче World Tennis League
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Норвежский теннисист Каспер Рууд и австралиец Ник Кирьос обыграли австралийца Джордана Томпсона и представителя Индии Сумита Нагала в парном матче Мировой теннисной лиги — 2024. Итоговый счёт встречи — 6:4.

Матч продолжался 36 минут. В рамках поединка Рууд и Кирьос не выполнили подач навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Томпсона и Нагала ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В рамках поединка Мировой теннисной лиги — 2024 команда «Хоукс» ведёт у команды «Кайтс» со счётом 12:16. В матче одиночного разряда Рууд сыграет с Нагалом.

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