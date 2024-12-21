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Каспер Рууд обыграл Сумита Нагала на Мировой теннисной лиге

Каспер Рууд обыграл Сумита Нагала на Мировой теннисной лиге
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Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу в матче одиночного разряда на Мировой теннисной лиге — 2024. Он обыграл представителя Индии Сумита Нагала со счётом 6:3, 0:1.

Матч продолжался 41 минуту. За это время Рууд не выполнил подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Нагала ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В рамках поединка Мировой теннисной лиги — 2024 команда «Хоукс» ведёт у команды «Кайтс» со счётом 20:17. В матче парного разряда Рууд с австралийцем Ником Кирьосом обыграл Джордана Томпсона и Нагала.

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