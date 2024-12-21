Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

World Tennis League: итоги группового этапа, кто вышел в финал

World Tennis League: итоги группового этапа, определились финалисты турнира
Комментарии

Сегодня, 21 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) завершился групповой этап выставочного командного турнира World Tennis League — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами группового этапа.

WTL-2024. Положение команд после 3-го тура

  1. «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 68
  2. «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 67
  3. «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) — 63
  4. «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 54

Финал «Фэлконс» — «Хоукс» состоится в воскресенье, 22 декабря, и начнётся не ранее 16:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Материалы по теме
Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один
Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android