World Tennis League: итоги группового этапа, определились финалисты турнира

Сегодня, 21 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) завершился групповой этап выставочного командного турнира World Tennis League — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами группового этапа.

WTL-2024. Положение команд после 3-го тура

«Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) — 68 «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева) — 67 «Кайтс» (Каспер Рууд, Жасмин Паолини, Ник Кирьос и Симона Халеп) — 63 «Иглз» (Стефанос Циципас, Ига Швёнтек, Александр Шевченко и Паула Бадоса) — 54

Финал «Фэлконс» — «Хоукс» состоится в воскресенье, 22 декабря, и начнётся не ранее 16:00 мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».