Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Андрей Рублёв кокетничает с Еленой Рыбакиной

Видео: Андрей Рублёв кокетничает с Еленой Рыбакиной
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв на фотосессии команды «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) мило подшутил над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, потрогав спортсменку за волосы.

Команда «Фэлконс», за которую выступают Рублёв и Рыбакина, успешно выступила на групповом этапе выставочного командного турнира World Tennis League — 2024, заняв первое место в группе. В финале турнира «Фэлконс» сыграют с «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).

Финал «Фэлконс» — «Хоукс» состоится в воскресенье, 22 декабря, и начнётся не ранее 16:00 мск.

Материалы по теме
Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один
Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android