Видео: Андрей Рублёв кокетничает с Еленой Рыбакиной

Российский теннисист Андрей Рублёв на фотосессии команды «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) мило подшутил над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, потрогав спортсменку за волосы.

Команда «Фэлконс», за которую выступают Рублёв и Рыбакина, успешно выступила на групповом этапе выставочного командного турнира World Tennis League — 2024, заняв первое место в группе. В финале турнира «Фэлконс» сыграют с «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).

Финал «Фэлконс» — «Хоукс» состоится в воскресенье, 22 декабря, и начнётся не ранее 16:00 мск.