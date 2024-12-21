Лёнер Тин стал первым финалистом Итогового турнира до 20 лет
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Американский теннисист Лёнер Тин вышел в финал молодёжного Итогового турнира — 2024. В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1.
Джидда-U21. 1/2 финала
21 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 3
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|2
|3
|4
|5
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|2
|4
|0
|1
|
|4
|1
|4
|4
Лёнер Тин
Л. Тин
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За это время Тин выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Михельсена семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.
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