Лёнер Тин стал первым финалистом Итогового турнира до 20 лет

Американский теннисист Лёнер Тин вышел в финал молодёжного Итогового турнира — 2024. В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За это время Тин выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Михельсена семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.