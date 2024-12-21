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Лёнер Тин стал первым финалистом Итогового турнира до 20 лет

Лёнер Тин стал первым финалистом Итогового турнира до 20 лет
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Американский теннисист Лёнер Тин вышел в финал молодёжного Итогового турнира — 2024. В матче 1/2 финала он обыграл соотечественника Алекса Михельсена. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:2, 1:4, 4:0, 4:1.

Джидда-U21. 1/2 финала
21 декабря 2024, суббота. 19:10 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 4 0 1
2 		4 1 4 4
             
Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За это время Тин выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Михельсена семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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