Циципас опубликовал слова поддержки в адрес Иги Швёнтек

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что сильно поддерживал представительницу Польши Игу Швёнтек на командном турнире World Tennis League — 2024. Теннисисты выступали в одной команде.

«Поддерживаю Игу Швёнтек, как французы на „Ролан Гаррос“, — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

«Это заставило меня улыбнуться. Спасибо», — ответила Швёнтек.

Команда «Иглз», за которую выступали Циципас и Швёнтек, не смогла выйти в финал турнира, заняв последнее место в группе. В матче за титул сыграют «Фэлконс» и «Хоукс». Финал состоится в воскресенье, 22 декабря, и начнётся не ранее 16:00 мск.