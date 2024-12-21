Жоао Фонсека уверенно вышел в финал молодёжного Итогового турнира

Бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в финал молодёжного Итогового турнира — 2024. В матче 1/2 финала он обыграл француза Люку Ван Аша. Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:2, 4:1.

Встреча продолжалась 1 час. За это время Фонсека выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Ван Аша семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.