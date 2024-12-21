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Жоао Фонсека уверенно вышел в финал молодёжного Итогового турнира

Жоао Фонсека уверенно вышел в финал молодёжного Итогового турнира
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Бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в финал молодёжного Итогового турнира — 2024. В матче 1/2 финала он обыграл француза Люку Ван Аша. Встреча завершилась со счётом 4:2, 4:2, 4:1.

Джидда-U21. 1/2 финала
21 декабря 2024, суббота. 21:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 4
2 		2 1
             
Люка Ван Аш
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш

Встреча продолжалась 1 час. За это время Фонсека выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Ван Аша семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

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