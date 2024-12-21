Определились финалисты Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет

Определились финалисты на молодёжном Итоговом турнире — 2024, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия). Сегодня, 21 декабря, на стадии полуфиналов турнир покинули Люка Ван Аш (Франция) и Алекс Михельсен (США).

Финал молодёжного Итогового турнира — 2024:

Жоао Фонсека (Бразилия) — Лёнер Тин (США).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.

Матчи проходят в пятисетовом формате, но игра в сетах идёт до четырёх геймов. При счете 3:3 проводится тай-брейк.