Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса опубликовала фото с младшей сестрой

Паула Бадоса опубликовала фото с младшей сестрой
Комментарии

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась снимком со своей младшей сестрой. Спортсменка опубликовала фотографию на личной странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Паула приняла участие в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Её команда «Иглз» не смогла выйти в финальную часть турнира, заняв последнее место в группе. В составе «Иглз» также выступали Стефанос Циципас, Ига Швёнтек и Александр Шевченко.

Ранее бывшая вторая ракетка мира Бадоса стала победительницей номинации «Камбэк года» в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии — WTA Player Awards.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко забавно проговорилась о том, каким испанским словам её учит Бадоса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android