Паула Бадоса опубликовала фото с младшей сестрой

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась снимком со своей младшей сестрой. Спортсменка опубликовала фотографию на личной странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Паула приняла участие в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Её команда «Иглз» не смогла выйти в финальную часть турнира, заняв последнее место в группе. В составе «Иглз» также выступали Стефанос Циципас, Ига Швёнтек и Александр Шевченко.

Ранее бывшая вторая ракетка мира Бадоса стала победительницей номинации «Камбэк года» в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии — WTA Player Awards.