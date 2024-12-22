Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Абсурд!» Участники молодёжного Итогового поделились впечатлениями от встречи с Надалем

«Абсурд!» Участники молодёжного Итогового поделились впечатлениями от встречи с Надалем
Аудио-версия:
Комментарии

Участники молодёжного Итогового турнира ATP — 2024, американец Алекс Михельсен, бразилец Жоао Фонсека и француз Люка ван Аш, поделились впечатлениями от общения с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем в Джидде (Саудовская Аравия).

Михельсен: у меня в комнате висел постер с тех пор, как он выиграл свой восьмой «Ролан Гаррос», так что я рад, что у меня есть возможность с ним поговорить. Выиграть 11 титулов в 19 лет — это просто безумно. Я почти выиграл один, но 11 — это полный абсурд! Вот почему он один из лучших игроков в истории тенниса.

Фонсека: Рафа — легенда. Я фанат Роджера, но Рафу тоже люблю. Мой тренер — фанат Рафы. У меня изображение Рафы с цитатой на заставке телефона. Было приятно с ним познакомиться.

Ван Аш: невероятно, что он здесь на турнире. Он потрясающий игрок, легенда нашего спорта. Уже было бы здорово, если он просто посмотрел матч, но возможность поговорить с ним — ещё лучше, — приводит слова теннисистов сайт ATP.

Материалы по теме
Определились финалисты Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android