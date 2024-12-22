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18-летний Ландалус — об Алькарасе: я был поражён тем, насколько он простой

18-летний Ландалус — об Алькарасе: я был поражён тем, насколько он простой
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Испанский теннисист 151-я ракетка мира Мартин Ландалус поделился впечатлениями от общения с соотечественником Карлосом Алькарасом.

«У меня очень хорошие отношения с Карлосом. Мы общаемся уже несколько лет, у нас один и тот же менеджер. При нашей первой встрече я был поражён тем, насколько он простой. Это было на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Все хотели с ним сфотографироваться, но он был настолько расслаблен. Меня очень поразило, какой он был простой. Он удивительный парень, и я думаю, что это одна из причин его успеха. Мы впервые провели тренировку в Мадриде в 2022 году, я был его спарринг-партнёром», — приводит слова Ландалуса ATP.

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