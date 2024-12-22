«Играть с тобой в паре — одно удовольствие». Кирьос — Рууду, с которым ранее конфликтовал

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP представитель Австралии Ник Кирьос позитивно оценил совместную игру с норвежцем Каспером Руудом. Ранее между теннисистами был конфликт.

«Забавно, как всё поворачивается. Как назовем наш дуэт? Играть с тобой в паре – одно удовольствие», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

В 2019 году Кирьос был дисквалифицирован с матча, после того, как бросил на корт стул. Рууд в интервью назвал австралийца идиотом. В ответ Кирьос опубликовал несколько колких постов.

Вчера, 21 декабря, Каспер Рууд и Ник Кирьос обыграли австралийца Джордана Томпсона и представителя Индии Сумита Нагала в парном матче Мировой теннисной лиги — 2024.