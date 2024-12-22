Фанаты Синнера написали письмо в ATP по поводу нападок Кирьоса на игроков

Сообщество фанатов лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера выступило с письмом к ATP, призвав организацию принять меры в отношении австралийца Ника Кирьоса.

«Этим обращением люди, которые следят за теннисом и любят его, приветствуя соблюдение правил и честную конкуренцию, просят ATP-тур занять официальную и существенную позицию в отношении постоянных нападок, клеветы и разжигания ненависти, выраженных Ником Кирьосом по отношению к некоторым коллегам.

Мы возмущены и обеспокоены выражениями, которые позволяет себе Ник Кирьос. В рамках тура не может не существовать кодекса поведения, который защищает игроков от подобных злоупотреблений, и фактически статья кодекса организации 8.03 гласит, что ATP несёт чёткую ответственность перед игроками и, прежде всего, перед общественностью», — приводит текст письма Eurosport Italia.