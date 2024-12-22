Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фанаты Синнера написали письмо в ATP по поводу нападок Кирьоса на игроков

Фанаты Синнера написали письмо в ATP по поводу нападок Кирьоса на игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Сообщество фанатов лидера мирового рейтинга итальянского теннисиста Янника Синнера выступило с письмом к ATP, призвав организацию принять меры в отношении австралийца Ника Кирьоса.

«Этим обращением люди, которые следят за теннисом и любят его, приветствуя соблюдение правил и честную конкуренцию, просят ATP-тур занять официальную и существенную позицию в отношении постоянных нападок, клеветы и разжигания ненависти, выраженных Ником Кирьосом по отношению к некоторым коллегам.

Мы возмущены и обеспокоены выражениями, которые позволяет себе Ник Кирьос. В рамках тура не может не существовать кодекса поведения, который защищает игроков от подобных злоупотреблений, и фактически статья кодекса организации 8.03 гласит, что ATP несёт чёткую ответственность перед игроками и, прежде всего, перед общественностью», — приводит текст письма Eurosport Italia.

Материалы по теме
Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один
Андрей Рублёв и Мирра Андреева вышли в финал WTL. Но титул возьмёт кто-то один
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android