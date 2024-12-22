Гендиректор ITIA объяснил разницу между наказаниями Халеп и Швёнтек за допинг

Генеральный директор международного агентства по честности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус сравнил допинговые скандалы теннисисток Симоны Халеп и Иги Швёнтек.

«Все случаи разные, и каждый случай основан на индивидуальных фактах. Случаи также могут быть довольно сложными, поэтому неправильно рассматривать два дела и проводить сравнения, поскольку детали всегда являются ключевой частью.

Возьмем Швёнтек и Халеп. Трибунал CAS постановил, что пищевая добавка Халеп была загрязнена. Поэтому только в связи с этим выводом было сказано о девяти месяцах [отстранения]. У Швёнтек загрязнённое вещество было лекарством. Поэтому для игрока было не неразумно предположить, что регулируемое лекарство будет содержать то, что указано в его составе.

Таким образом, уровень вины, который она могла принять, был самым низким, поскольку она могла сделать очень мало, чтобы разумно снизить риск заражения этого продукта. Заражение Халеп не было из-за лекарства. Это была коллагеновая добавка, и уровень вины спорсменки был признан более высоким», — приводит слова Мурхаус Tennis365.