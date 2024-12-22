«Я удивлён». Джон Иснер — о вручении Синнеру награды ATP «Любимый игрок болельщиков»

Бывший теннисист полуфиналист Уимблдона-2018 в одиночном разряде американец Джон Иснер отреагировал на вручение лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру награды ATP «Любимый игрок болельщиков».

«Ах, я немного удивлён, потому что в 2024 году Синнер был немного противоречивой фигурой. С ним кое-что произошло, и он сдал положительный допинг-тест, но от наказания его освободили. Многие люди были его поклонниками. Ник Кирьос был одним из них. Поэтому я подумал, что, возможно, это могло немного навредить ему в плане популярности, но это не так», — сказал Иснер в эфире подкаста Nothing Major.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.