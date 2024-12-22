«Миру не так уж важно, что он говорит». Ник Кирьос отреагировал на критику Николя Маю

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP Ник Кирьос отреагировал на слова экс первой ракетки мира в парном разряде француза Николя Маю о шансах австралийца в матче с Янником Синнером.

«Не знаю, есть ли у нас взаимные претензии. Маю на глобальном уровне не добился таких успехов, как я, так что оставлю это без внимания. Думаю, что миру не так уж важно, что говорит Маю. Такие люди, как он, говорят мне, чтобы я был реалистом, но всегда буду верить в свои способности. Именно вера отличает таких игроков, как Федерер, Джокович, Надаль. Они были величайшими, потому что люди проигрывали им ещё до того, как выходили на корт.

Нет сомнений, что Синнер, Алькарас — эти парни сейчас лучшие в мире, но я всегда буду поддерживать себя и сделаю всё, что в моих силах, чтобы завершить начатое», — приводит слова Кирьоса Telecom Asia Sport.

Ранее Николя Маю раскритиковал Кирьоса за то, что австралиец позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его допинг-дела.