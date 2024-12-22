Жоао Фонсека на групповом этапе ATP Next Gen Finals заработал больше, чем за весь сезон

145-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека заработал в трёх матчах группового этапа молодёжного Итогового турнира — 2024 почти $ 260 тыс. Это больше суммы призовых бразильца за весь сезон-2024 ($ 253 тыс.)

18-летний Фонсека одержал победы во всех трёх встречах группового этапа ATP Next Gen Finals, поочерёдно обыграв 20-ю ракетку мира француза Артюра Фиса, американца Лёнера Тина и чеха Якуба Меншика, занимающего 48-ю строчку в рейтинге ATP.

В полуфинале бразилец оказался сильнее ещё одного представителя Франции, Люки Ван Аша. Сегодня, 22 декабря, в финале ATP Next Gen Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека во второй раз на турнире сыграет с Лёнером Тином. В случае победы в финале бразильский теннисист получит $ 526 тыс.