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Жоао Фонсека — первый южноамериканец в финалах молодёжного Итогового турнира

Жоао Фонсека — первый южноамериканец в финалах молодёжного Итогового турнира
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Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал первым южноамериканцем в финале молодёжного Итогового турнира. Также он является самым низкорейтинговым финалистом в истории соревнований.

Джидда-U21. Финал
22 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Не начался
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Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин

В суббооту, 21 декабря, 18-летний Фонсека в матче 1/2 финала ATP Next Gen Finals обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 4:2, 4:2, 4:1. На групповом этапе турнира он поочерёдно обыграл 20-ю ракетку мира француза Артюра Фиса, американца Лёнера Тина и чеха Якуба Меншика, занимающего 48-ю строчку в рейтинге ATP.

Сегодня, 22 декабря, в финале ATP Next Gen Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека во второй раз на турнире сыграет с Лёнером Тином.

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