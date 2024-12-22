Жоао Фонсека — первый южноамериканец в финалах молодёжного Итогового турнира

Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал первым южноамериканцем в финале молодёжного Итогового турнира. Также он является самым низкорейтинговым финалистом в истории соревнований.

В суббооту, 21 декабря, 18-летний Фонсека в матче 1/2 финала ATP Next Gen Finals обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 4:2, 4:2, 4:1. На групповом этапе турнира он поочерёдно обыграл 20-ю ракетку мира француза Артюра Фиса, американца Лёнера Тина и чеха Якуба Меншика, занимающего 48-ю строчку в рейтинге ATP.

Сегодня, 22 декабря, в финале ATP Next Gen Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека во второй раз на турнире сыграет с Лёнером Тином.