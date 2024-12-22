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Веснина: в команде с такой чемпионкой, как Соболенко, Андреева может многому научиться

Веснина: в команде с такой чемпионкой, как Соболенко, Андреева может многому научиться
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Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина считает, что для 17-летней россиянки Мирры Андреевой полезно пребывание в одной команде с белоруской Ариной Соболенко на Мировой теннисной лиге — 2024, которая проходит в Абу-Даби.

«Пробыв в команде с такой чемпионкой, как Арина, ты можешь очень многому у неё научиться. В целом, играя с ней, ты можешь увидеть её скорость ударов. И в будущем, когда ты станешь играть уже против неё, у тебя будут хоть какие-то мысли, что она, может быть, не так недосягаема для тебя. Для Мирры это очень нужно прежде всего в психологическом плане, ей нужно понять, что она может её обыграть», — сказала Веснина в эфире BB Tennis.

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