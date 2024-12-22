Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека стал вторым после Янника Синнера самым молодым финалистом ATP Next Gen Finals

Жоао Фонсека стал вторым после Янника Синнера самым молодым финалистом ATP Next Gen Finals
Комментарии

Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал самым молодым после итальянца Янника Синнера финалистом молодёжного Итогового турнира.

В субботу, 21 декабря, Фонсека в матче 1/2 финала ATP Next Gen Finals обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 4:2, 4:2, 4:1 и вышел в финал турнира в возрасте 18 лет и 3 месяцев. Синнер в 2019 году стал финалистом молодёжного Итогового турнира, когда ему было 18 лет и 2 месяца. Итальянец те соревнования выиграл.

Джидда-U21. Финал
22 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Сегодня, 22 декабря, в финале ATP Next Gen Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека во второй раз на турнире сыграет с американцем Лёнером Тином. Начало встречи — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Жоао Фонсека — первый южноамериканец в финалах молодёжного Итогового турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android