Жоао Фонсека стал вторым после Янника Синнера самым молодым финалистом ATP Next Gen Finals

Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал самым молодым после итальянца Янника Синнера финалистом молодёжного Итогового турнира.

В субботу, 21 декабря, Фонсека в матче 1/2 финала ATP Next Gen Finals обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 4:2, 4:2, 4:1 и вышел в финал турнира в возрасте 18 лет и 3 месяцев. Синнер в 2019 году стал финалистом молодёжного Итогового турнира, когда ему было 18 лет и 2 месяца. Итальянец те соревнования выиграл.

Сегодня, 22 декабря, в финале ATP Next Gen Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека во второй раз на турнире сыграет с американцем Лёнером Тином. Начало встречи — в 20:00 мск.