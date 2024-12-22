Жоао Фонсека стал вторым после Янника Синнера самым молодым финалистом ATP Next Gen Finals
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Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал самым молодым после итальянца Янника Синнера финалистом молодёжного Итогового турнира.
В субботу, 21 декабря, Фонсека в матче 1/2 финала ATP Next Gen Finals обыграл француза Люку Ван Аша со счётом 4:2, 4:2, 4:1 и вышел в финал турнира в возрасте 18 лет и 3 месяцев. Синнер в 2019 году стал финалистом молодёжного Итогового турнира, когда ему было 18 лет и 2 месяца. Итальянец те соревнования выиграл.
Джидда-U21. Финал
22 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
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Лёнер Тин
Л. Тин
Сегодня, 22 декабря, в финале ATP Next Gen Finals, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека во второй раз на турнире сыграет с американцем Лёнером Тином. Начало встречи — в 20:00 мск.
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