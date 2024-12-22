Арина Соболенко и Ига Швёнтек провели совместную тренировку

Лидер мирового рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко и вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек провели совместную тренировку. Совместной фотографией поделилась Соболенко на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

На этой неделе спортсменки принимают участие в Мировой теннисной лиге — 2024, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Команда Соболенко «Хоукс» сыграет в финале турнира сегодня, 22 декабря.

В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула. Ига Швёнтек выиграла «Ролан Гаррос» и ещё четыре титула на турнирах WTA.