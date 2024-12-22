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Стали известны двое из трёх судей, которые рассмотрят апелляцию ВАДА по делу Синнера

Стали известны двое из трёх судей, которые рассмотрят апелляцию ВАДА по делу Синнера
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Арбиражная коллегия CAS в Лозанне (Швейцария) определила двух из трёх судей, которые будут рассматривать апелляцию Международного антидопингового агентства (ВАДА) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом сообщает Ubitennis.

ВАДА выбрала в качестве судьи 66-летнего израильтянина Кена Лало. Вторым судьёй будет американец Джеффри Бенц, которого просила назначить сторона Синнера. Бенц участвовал в заседании CAS, на котором сократили срок дисквалификации румынской теннисистке Симоне Халеп.

Третий судья будет назначен спортивным арбитражным судом Лозанны (CAS).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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