Стали известны двое из трёх судей, которые рассмотрят апелляцию ВАДА по делу Синнера

Арбиражная коллегия CAS в Лозанне (Швейцария) определила двух из трёх судей, которые будут рассматривать апелляцию Международного антидопингового агентства (ВАДА) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера. Об этом сообщает Ubitennis.

ВАДА выбрала в качестве судьи 66-летнего израильтянина Кена Лало. Вторым судьёй будет американец Джеффри Бенц, которого просила назначить сторона Синнера. Бенц участвовал в заседании CAS, на котором сократили срок дисквалификации румынской теннисистке Симоне Халеп.

Третий судья будет назначен спортивным арбитражным судом Лозанны (CAS).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.