Ришар Гаске назвал французских теннисистов, которые могут выиграть турнир «Большого шлема»

Бывшая седьмая ракетка мира 38-летний французский теннисист Ришар Гаске поделился мнением о том, кто из его соотечественников сможет выиграть турнир «Большого шлема».

«Французский теннисист — победитель турнира «Большого шлема»? И если вы спросите меня, кто это, то я бы назвал Джованни Мпетчи Перрикара или Артюра Фиса и, возможно, Уго Умбера», — сказал Гаске в эфире телеканала RMC Sports.

Последним победителем турнира «Большого шлема» среди французских теннисистов является Янник Ноа. В 1983 году он выиграл титул на Открытом чемпионате Франции.

Первой ракеткой Франции в данный момент являtтся Уго Умбер, занимающий 14-ю строчку в мировом рейтинге ATP.