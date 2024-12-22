Ник Кирьос объяснил, почему не взял интервью у Янника Синнера на US Open — 2024

Австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил, почему не взял интервью у лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера по ходу US Open — 2024. Во время турнира Кирьос работал экспертом на телевидении и иногда брал интервью у игроков после матчей на корте.

Журналист в соцсети Х написал: «Сто процентов, что Кирьос — один из тех парней, которые занимаются трэш-током в онлайне, а затем видят человека лично и сразу же дают заднюю».

Один из пользователей отреагировал на это согласием: «100% правда, мы видели это на US Open, когда он мог бы взять интервью у Синнера не один раз, но этого не сделал, потому что он трус».

Кирьос ответил: «Нет, ESPN сказали мне этого не делать. Но продолжайте не иметь ни малейшего представления ни о чём».