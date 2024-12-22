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Мирра Андреева и Арина Соболенко победили дуэт Гарсия/Рыбакина в первом матче финала WTL

Мирра Андреева и Арина Соболенко победили дуэт Гарсия/Рыбакина в первом матче финала WTL
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Российская теннисистка Мирра Андреева и белоруска Арина Соболенко из команды Hawks победили дуэт Каролин Гарсия (Франция)/Елена Рыбакина (Казахстан), представляющий «Фэлконс», в финале выставочного командного турнира World Tennis League — 2024, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Игра завершилась со счётом 7:6 (7:5).

Спортсменки провели на корте 48 минут. Российско-белорусская пара ни разу не подала навылет и не сделала ни одной двойной ошибки, реализовав 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Их соперницы выиграли четыре брейк-пойнта из пяти, допустив четыре двойные ошибки. На их счету один эйс.

Таким образом, «Хоукс» вышли вперёд в финальном противостоянии с «Фэлконс» в рамках финала Мировой теннисной лиги.

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