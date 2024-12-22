Алекс де Минор собрал идеального теннисиста, упомянув Кирьоса и Налбандяна

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор собрал идеального теннисиста, выделив лучших игроков по разным критериям.
Идеальный теннисист по версии Алекса де Минора:
Форхенд: Хуан-Мартин дель Потро
Бэкхенд: Давид Налбандян
Подача: Ник Кирьос
Теннисный IQ: Роджер Федерер
Сила/мощь: Янник Синнер
Напомним, в сезоне-2024 Алекс де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Теннисист также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который прошёл в Турине (Италия). Де Минор не смог попасть в финальную часть турнира, заняв последнее место в группе.