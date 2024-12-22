Алекс де Минор собрал идеального теннисиста, упомянув Кирьоса и Налбандяна

Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор собрал идеального теннисиста, выделив лучших игроков по разным критериям.

Идеальный теннисист по версии Алекса де Минора:

Форхенд: Хуан-Мартин дель Потро

Бэкхенд: Давид Налбандян

Подача: Ник Кирьос

Теннисный IQ: Роджер Федерер

Сила/мощь: Янник Синнер

Напомним, в сезоне-2024 Алекс де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Теннисист также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который прошёл в Турине (Италия). Де Минор не смог попасть в финальную часть турнира, заняв последнее место в группе.