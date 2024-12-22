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Мирра Андреева уверенно обыграла Елену Рыбакину в рамках Мировой теннисной лиги

Мирра Андреева уверенно обыграла Елену Рыбакину в рамках Мировой теннисной лиги
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Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в матче одиночного разряда в рамках финала Мировой теннисной лиги. Она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2.

Матч продолжался 28 минут. В рамках встречи Рыбакина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Андреевой два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Таким образом, «Хоукс» укрепили преимущество в финальном противостоянии с «Фэлконс» в рамках финала WTL. Общий счёт 13:8. Ранее Мирра Андреева и Арина Соболенко победили дуэт Каролин Гарсия (Франция)/Елена Рыбакина (Казахстан) со счётом 7:6.

Отметим, что Мира Андреева выиграла все свои одиночные матчи на данном турнире.

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