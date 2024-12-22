Турсунов объяснил, почему Медведев и Рублёв провели провальный сезон

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов объяснил, почему многие критикуют результаты Даниила Медведева и Андрея Рублёва в прошедшем сезоне.

«Почему многие говорят, что у Медведева и Рублёва был провальный сезон? Потому что он в принципе не стал лучше, чем предыдущие. Мне кажется, от них ждут какого-то прогресса, а его не произошло. Плюс их обогнали ребята типа Алькараса и Синнера, которые два сезона назад не были впереди», — сказал Турсунов в эфире «BB Tennis».

Напомним, Даниил Медведев не смог завоевать ни одного титула в нынешнем сезоне. Самым значимым достижением Андрея Рублёва в прошедшем сезоне стала победа на турнире категории «Мастерс» в Мадриде.