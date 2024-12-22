«Мы определённо были в ужасных отношениях». Ник Кирьос — о конфликтах с Каспером Руудом

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о взаимоотношениях с шестой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом после нескольких лет конфликта.

«Мы с Каспером много общались в последние пару лет. Мы определённо были в ужасных отношениях, но люди взрослеют и меняются. Как сказал Каспер сегодня вечером, как соперники мы не ожидали этого, лол», — написал Кирьос в социальных сетях.

В 2019 году Кирьос был дисквалифицирован с матча после того, как бросил на корт стул. Рууд в интервью назвал австралийца идиотом. В парном матче Мировой теннисной лиги — 2024 Кирьос и Рууд обыграли австралийца Джордана Томпсона и представителя Индии Сумита Нагала.