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Рублёв и Шаповалов обыграли дуэт Томпсон/Нагал в финале WTL

Рублёв и Шаповалов обыграли дуэт Томпсон/Нагал в финале WTL
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Российский теннисист Андрей Рублёв и канадец Денис Шаповалов одержали победу в рамках финала Мировой теннисной лиги, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Они обыграли австралийца Джордана Томпсона и представителя Индии Сумита Нагала со счётом 6:2.

Матч продолжался 28 минут. За это время Рублёв и Шаповалов не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. На счету их соперников один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Таким образом, «Фэлконс» сократили отставание от «Хоукс» в рамках финала WTL. Общий счёт 15:14. Ранее Мирра Андреева и Арина Соболенко победили дуэт Каролин Гарсия (Франция)/Елена Рыбакина (Казахстан) со счётом 7:6. В одиночном поединке Мирра Андреева обыграла Елену Рыбакину со счётом 6:2.

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