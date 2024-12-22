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Новак Джокович выразил соболезнования жертвам нападения в начальной школе в Хорватии

Новак Джокович выразил соболезнования жертвам нападения в начальной школе в Хорватии
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в хорватском Загребе. В результате нападения на начальную школу Пречко погибла семилетняя девочка и ещё несколько человек получили ранения.

Фото: Из социальных сетей Новака Джоковича

«Молимся за Загреб и за начальную школу Пречко», — написал Джокович в социальных сетях.

Как сообщает CNN, 19-летний нападавший, предположительно, бывший ученик, вошёл в помещение первого класса начальной школы Пречко рано утром 20 декабря и напал с ножом на учителя и нескольких детей. Его задержали через 10 минут после начала атаки.

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