Команда «Фэлконс» с Андреем Рублёвым выиграла титул Мировой теннисной лиги

Команда «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) выиграла титул Мировой теннисной лиги — 2024 в Абу-Даби (ОАЭ). В финале «Фэлконс» одолели команду «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).

В решающем матче финальной серии Андрей Рублёв уверенно обыграл Сумита Нагала — 6:1. Эта победа позволила «Фэлконс» выиграть титул World Tennis League.

World Tennis League. Абу-Даби (ОАЭ). Финал. «Фэлконс» — «Хоукс» — 20:16

Гарсия/Рыбакина — Андреева/Соболенко — 6:7

Рыбакина — Андреева — 2:6

Рублёв/Шаповалов — Томпсон/Нагал — 6:2

Рублёв — Нагал — 6:1