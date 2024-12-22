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Синнер: думал, что стал великим игроком, когда вошёл в топ-10

Синнер: думал, что стал великим игроком, когда вошёл в топ-10
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как добился прогресса в прошедшем сезоне.

«Я думал, что стал великим игроком, когда вошёл в топ-10, но я не мог победить лучших в мире. Поэтому мне нужно было что-то добавить в игру. Когда меня начал тренировать Симоне Ваньоцци, я стал больше варьировать игру. С середины прошлого года всё стало на свои места, начиная с подачи, которая является важным оружием в ключевые моменты.

Результаты не пришли внезапно. Я много работал в последние годы. Победы, достигнутые в этом году, являются результатом работы в прошлом. Важно было завершить 2024 год с положительным балансом», — приводит слова Синнера Tennis Magazin.

23-летний Синнер в сезоне-2024 завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024. В прошедшем сезоне Янник впервые возглавил рейтинг ATP.

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