«Очень приятные девушки». Рублёв — об игре с Рыбакиной и Гарсией в Мировой теннисной лиге

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о совместном выступлении с Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсией в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024.

«Мы не провели ни минуты вместе с командой за пределами скамейки. Но я хорошо знаю ребят с юниорских времён, мы сыграли много матчей, Елена и Каролин очень приятные девушки. Все они удивительные игроки. Для меня было честью выступить в этой команде», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, команда «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) выиграла титул Мировой теннисной лиги. В финале команда Рублёва одолела «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).