Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень приятные девушки». Рублёв — об игре с Рыбакиной и Гарсией в Мировой теннисной лиге

«Очень приятные девушки». Рублёв — об игре с Рыбакиной и Гарсией в Мировой теннисной лиге
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о совместном выступлении с Еленой Рыбакиной и Каролин Гарсией в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024.

«Мы не провели ни минуты вместе с командой за пределами скамейки. Но я хорошо знаю ребят с юниорских времён, мы сыграли много матчей, Елена и Каролин очень приятные девушки. Все они удивительные игроки. Для меня было честью выступить в этой команде», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, команда «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) выиграла титул Мировой теннисной лиги. В финале команда Рублёва одолела «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).

Материалы по теме
Видео: Андрей Рублёв кокетничает с Еленой Рыбакиной
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android