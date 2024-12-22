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Соболенко и Андреева не смогли сдержать слёз от смеха после матча Мировой теннисной лиги

Соболенко и Андреева не смогли сдержать слёз от смеха после матча Мировой теннисной лиги
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Представительницы команды «Хоукс» Мирра Андреева и Арина Соболенко до слёз рассмеялись в послематчевом интервью. Теннисистки были в хорошем настроении после победы над дуэтом Каролин Гарсия/Елена Рыбакина («Фэлконс») в финале выставочного командного турнира World Tennis League — 2024, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

«Я не скажу, почему мы смеёмся. В какой-то момент мы перестали держать в себе эмоции», — сказала Соболенко во время интервью.

Отметим, что команда Андреевой и Соболенко не смогла выиграть титул. В решающем матче финальной серии Андрей Рублёв уверенно обыграл Сумита Нагала — 6:1. Эта победа позволила «Фэлконс» выиграть титул World Tennis League.

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