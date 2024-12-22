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Жоао Фонсека стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет

Жоао Фонсека стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет
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Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024. В финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека обыграл американца Лёнера Тина. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.

Джидда-U21. Финал
22 декабря 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
2 		4 10 4 4
4 		3 8 0 2
             
Лёнер Тин
США
Лёнер Тин
Л. Тин

Встреча продолжалась 54 минуты. За это время Тин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фонсеки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира составил $ 2 050 000.

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