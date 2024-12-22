Жоао Фонсека стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет

Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024. В финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека обыграл американца Лёнера Тина. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.

Встреча продолжалась 54 минуты. За это время Тин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фонсеки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира составил $ 2 050 000.