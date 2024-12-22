Жоао Фонсека стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2024 до 20 лет
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Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024. В финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека обыграл американца Лёнера Тина. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.
Джидда-U21. Финал
22 декабря 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4 10
|4
|4
|
|3 8
|0
|2
Лёнер Тин
Л. Тин
Встреча продолжалась 54 минуты. За это время Тин выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Фонсеки семь эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира составил $ 2 050 000.
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