Сёстры Уильямс показали редкое фото из детства

Семикратная чемпионка мэйджоров американка Винус Уильямс опубликовала редкий совместный снимок с сестрой, 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Сереной Уильямс. На нём изображены юные теннисистки после тренировки.

Фото: страница винус уильямс в социальных сетях

В последний раз Винус выходила на корт в марте 2024 года. Она получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Майами (США). Американка со счётом 3:6, 3:6 проиграла 20-летней россиянке Диане Шнайдер.

За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая (Серена) выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.