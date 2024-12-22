Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку мадридского «Реала»

Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку мадридского «Реала»
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вручил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу именную футболку клуба. Теннисист посетил матч 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (4:2).

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мбаппе – 10'     2:0 Вальверде – 20'     3:0 Родриго – 34'     3:1 Ромеро – 35'     4:1 Диас – 53'     4:2 Лукебакио – 85'    

Фото: «Реал Мадрид»

В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

На данный момент неизвестно, собирается ли Алькарас принимать участие в турнирах до начала Australian Open — 2025.

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков.

Материалы по теме
«Реал» обошёл «Барселону» в турнирной таблице Ла Лиги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android