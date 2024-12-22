Флорентино Перес вручил Алькарасу именную футболку мадридского «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вручил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу именную футболку клуба. Теннисист посетил матч 18-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (4:2).

Фото: «Реал Мадрид»

В сезоне-2024 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

На данный момент неизвестно, собирается ли Алькарас принимать участие в турнирах до начала Australian Open — 2025.

После 18 сыгранных матчей мадридский «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков.