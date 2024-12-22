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Жоао Фонсека повторил достижение Синнера после победы на Итоговом турнире ATP до 20 лет

Жоао Фонсека повторил достижение Синнера после победы на Итоговом турнире ATP до 20 лет
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Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека стал самым молодым победителем молодёжного Итогового турнира после первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Бразильскому теннисисту 18 лет и 3 месяца. Моложе на момент завоевания титула молодёжного Итогового турнира был только Янник Синнер в 2019 году (18 лет и 2 месяца).

В финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека обыграл американца Лёнера Тина. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.

В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира составил $ 2 050 000. За победу Жоао Фонсека получил $ 526 480. Это рекордная сумма в призовых в карьере 18-летнего бразильца.

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