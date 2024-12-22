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Рублёв оценил важность победы на выставочном турнире World Tennis League

Рублёв оценил важность победы на выставочном турнире World Tennis League
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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024.

«Честно говоря, я играю в теннис не ради таких моментов, а для того, чтобы выступать на основных турнирах на высшем уровне. Это всё равно приятное чувство. Я сделал всё, что мог. Постарался, у нас получилось победить, а это самое важное», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, команда «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) выиграла титул Мировой теннисной лиги. В финале команда Рублёва одолела «Хоукс» (Джордан Томпсон, Арина Соболенко, Сумит Нагал и Мирра Андреева).

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