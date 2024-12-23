Жоао Фонсека обратился к Надалю после победы на Итоговом турнире ATP до 20 лет

Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека поблагодарил легендарного теннисиста Рафаэля Надаля за то, что он посетил финальный матч молодёжного Итогового турнира.

«Это потрясающе. Надеюсь, в будущем я смогу стать таким же, как Рафа. Я хочу поблагодарить его за то, что он здесь… он настоящая легенда тенниса. Для нас, игроков, очень важно играть на больших стадионах под присмотром таких ребят», — сказал Фонсека после матча.

В финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека обыграл американца Лёнера Тина. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2.

В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира составил $ 2 050 000.