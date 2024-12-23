Рублёв оценил свой вклад в победу команды в выставочном турнире World Tennis League

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после победы в решающем матче в выставочном командном турнире World Tennis League — 2024.

«Не знаю, что сказать. Ни о чём не думал. У меня просто была возможность сыграть одиночку – мы хорошо провели пару, поэтому была возможность реабилитироваться по очкам. Когда пошёл играть, знал, что надо взять сет. Я начал играть, побеждать, почувствовал спокойствие и облегчение. И выиграл», — сказал Рублёв после матча.

Напомним, команда «Фэлконс» (Андрей Рублёв, Елена Рыбакина, Денис Шаповалов и Каролин Гарсия) выиграла титул Мировой теннисной лиги.

В решающем матче финальной серии Андрей Рублёв уверенно обыграл Сумита Нагала — 6:1. Именно эта победа позволила «Фэлконс» выиграть титул World Tennis League.