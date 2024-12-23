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Чемпион «Шлемов» в паре Макс Пёрселл временно отстранён от тенниса из-за допинга

Чемпион «Шлемов» в паре Макс Пёрселл временно отстранён от тенниса из-за допинга
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл сдал положительный тест на допинг. Он признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP). Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

26-летний Пёрселл, занимающий 12-е место в парном рейтинге, признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение 10 декабря.

Отстранение вступило в силу 12 декабря 2024 года, и время, отбытое в рамках временного отстранения, будет засчитано в счёт любых будущих санкций.

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