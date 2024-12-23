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Карлос Алькарас сыграет на турнире ATP-500 в Дохе, куда заявлены ещё шесть игроков топ-10

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар), который пройдёт с 17 по 22 февраля 2025 года.

На турнире в Дохе к данному моменту подтверждено участие семи игроков нынешнего топ-10 мирового рейтинга ATP. Там сыграют Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Алекс де Минор и Григор Димитров.

Действующим победителем соревнований является российский теннисист Карен Хачанов. В финале 2024 года он обыграл представителя Чехии Якуба Меншика со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

Отметим, что ранее турнир в Дохе проводился в рамках категории ATP-250. В 2025 году уровень турнира впервые поднимется до «пятисотника».