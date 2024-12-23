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«Мы хранили маленький секрет». Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о помолвке

«Мы хранили маленький секрет». Алекс де Минор и Кэти Бултер объявили о помолвке
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Девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и 24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер в социальных сетях объявили о помолвке.

Фото: Из личного архива Алекса де Минора

«Мы хранили маленький секрет», — подписали фото теннисисты.

Напомним, Алекс де Минор и Кэти Бултер вместе с 2020 года. В сезоне-2024 де Минор стал победителем турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) и ATP-500 в Акапулько (Мексика). Австралиец также квалифицировался на Итоговый турнир ATP, но занял последнее место в групповом этапе. Бултер в сезоне-2024 стала чемпионкой турнира WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания) и WTA-500 в Сан-Диего (США).

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