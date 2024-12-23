Ник Кирьос отреагировал на допинг-дело соотечественника Макса Пёрселла

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о состоянии тенниса на фоне новостей о допинг-деле своего соотечественника Макса Пёрселла.

«Боже, наш спорт сейчас просто в грязи», — написал Кирьос на личной странице в соцсети Х.

Сегодня, 23 декабря, стало известно, что двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Макс Пёрселл признался в нарушении антидопинговых правил и принял временное отстранение в рамках Программы по борьбе с допингом в теннисе (TADP). Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение 10 декабря.