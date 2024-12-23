«Моя мечта — стать номером один». Фонсека — о сравнениях с Синнером и Алькарасом

Бразильский теннисист 145-я ракетка мира Жоао Фонсека высказался о сравнениях с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, которые также выигрывали молодёжный Итоговый турнир ATP.

«То, что меня будут сравнивать с ними, — хорошее давление. Выиграв этот турнир, я показываю, что на правильном пути, и надеюсь, что смогу сравниться с этими великими игроками или даже превзойти их.

Мне нравится играть против больших игроков, люблю давление и большие стадионы. Удивительно, как улучшился физически и ментально. Был силён, выигрывал матчи против игроков из топ-50… Горжусь собой, моя мечта — стать номером один, но сейчас хочу насладиться моментом и тем, чего добился в этом году», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

Напомним, в финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Фонсека обыграл американца Лёнера Тина. Встреча завершилась со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2. Янник Синнер становился чемпионом этого турнира в 2019 году. Карлос Алькарас — в 2021-м.